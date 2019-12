Descripción de El Micro Ondas Lost Stars Part III 2016 2017 Edition 1042

Continuamos en esta edición 1042 de tú Radio Show favorito, con el ciclo dedicado a recordar y homenajear algunos de los artistas desaparecidos a lo largo de esta década que está apunto de terminar, en esta jornada vamos a repasar los óbitos más destacados desde 2016 a 2017 y escuchamos a:

1 – David Bowie – I can´t everything away

2 – Leonard Cohen – Hallelujuah

3 – Eagles – On of this night

4 – Earth wind & fire – Boogie wonderland

5 – Keith Emerson – We tree king

6 – Alarma – Preparado para el R&R

7 – If you long way to the top

8 – Allman Brothers Band – Minight riders

9 – Chuck berry – Jhonny be goode

10 – Tom Petty – Runnin´n down a dream

11 – J. Geils Band – Centerfold

12 – Y & T – Open fire

13 – Asia- Dont cry

14 – David saylor – We wont to sacriface

Disfruta de nuestro pequeño homenaje a todos estos grandes músico, si te gusta dale “Like ” comparte y suscribete, gracias por la escucha

