El Micro Ondas Lost Stars Part IV 2018 2019 Edition 1043

Continuamos en esta edición 1043 de tú Radio Show favorito, con el ciclo dedicado a recordar y homenajear algunos de los artistas desaparecidos a lo largo de esta década que está apunto de terminar, en esta cuarta y última jornada vamos a repasar los óbitos más destacados desde 2018 a 2019 y escuchamos a:

1 – Aretha Franklin – Rock Steady

2 – The Cramberris – Shattered

3 – The Kinks – ( Wish Icould fly like) Superman

4 – Fleetwood Mac – Oh well part I

5 – Lynyrd Skynyrd – Railroad song

6 – Judas Priest – Hot for love

7 – Pantera – Psycho holiday

8 – Roxette – Run to you

9 – Tony Mills – Beyond the law

10 – Survivor -Popular girld

11 – Lodgic – Step back

12 – Dick Dale – Nitro

13 – The Cars – Drive

14 – Eddie Money Two tickets to paradise

Disfruta de nuestro pequeño homenaje a todos estos grandes músico, si te gusta dale “Like ” comparte y suscribete, gracias por la escucha. https://www.ivoox.com/micro-ondas-lost-stars-part-iv-2018_md_45726820_wp_1.mp3