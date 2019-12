Latinoamérica Sonora Episodio 4 “Desde el Malecón hasta el Istmo”

Latinoamérica Sonora Episodio 4 Entre el Malecón y el Istmo

Desde el Malecón de Cuba en el extremo norte del Mar Caribe se generan cuatro nuevos puntos cardinales.

Hoy Merengue, Salsa, Calipso, Chachachá, Guagancó, Vallenato entre otros. Música bailable tropical de Costa Rica, Cuba, Panamá y República Dominicana. Sonidos de los años 60 s y 70 s.

Disco Recomendado de la Semana: Concierto para Bongó de Damaso Perez Prado.

Un programa dedicado a Titanes, Huracanes, Reyes, Magos, Magia del Caribe.

Tracklist

1. Mamma A go go – Damaso Pérez Prado

2. El pájaro Zum Zum – Ceferino NIeto

3. Canción de Orfeo – Felix del Rosario

4. Puchungita, ven – Los Zafiros

5. Flora – MáximoRodríguez y sus Estrellas Panameñas

6. La Batuta – Rafael Solano

7. La Blusa Azul – Enrique Jorrin

8. So, so,so – Los Mozambiques

9. Sicolocodelico- Otto Vargas y su Orquesta

10. Trigueñito y solo – Conjunto Panama

11. Los cabezones – Roberto Faz

12. Amorios – Angel Viloria

13. Eco – Bola de Nieve

rumbas de cajón y los toques africanos como el Yemayá.

14. Con los Caballeros – Los Caballeros de Colon

15. Acelera tu motor – Damiron y Chapuseaux

16. Piculina – Chilo Pitty

17. Estoy acabando -Damaso Pérez Prado

Bonus Track

18. Cayetano – Damaso Pérez Prado