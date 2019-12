Espacio vacío – Episodio 9: Big Bang Hype. Los sonidos de la década 2010-2019

En este Episodio 9 vamos a despedir el año, y la década, con un repaso sonoro a lo más destacado de estos últimos diez años en la política, la ciencia y la cultura. Un viaje que nos llevará a la Puerta del Sol de Madrid, la plaza Tahrir de El Cairo o la Casa Blanca en Washington. Un resumen de lo mejor y lo peor de una década que termina y que deja tras de sí más interrogantes que respuestas.

TRACKLIST

01 – Kendrick Lamar – Fear

02 – LCD Soundsystem – Oh Baby

03 – Rosalía – Malamente

04 – Beck – Up All Night

05 – A Tribe Called Quest – Can I Kick It

06 – The Radio Dept. – Running Out of Love

07 – Beastie Boys – Sounds of Science

08 – Kanye West – Runaway

09 – Childish Gambino – This is America

10 – C. Tangana & Dellafuente – Guerrera

11 – Taylor Swift – Shake it Off

12 – Prince – Raspberry Beret

13 – Rihanna ft. Calvin Harris – We Found Love

14 – Enrique Morente – Así caiga la noche

15 – We Are Standard – Todos mis amigos

16 – Gata Cattana – Nada funcionando