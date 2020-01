El Micro Ondas Great Albums of 2019 Edition 1044

En esta primera jornada de El Micro Ondas de 2020 realizamos un especial, dedicado a escuchar algunos de los mejores álbumes de Hard Rock, y Melodic Rock de 2019:

1 – WORK OF ART – Be the believer

2 – HACKERS – Empezar de cero

3 – 91 SUITE – Perfect rhyme

4 – BATTLE BEAST – Eden

5 – TOBY HITCHCOCK – No surrender

6 – WHITESNAKE – Shut up & kiss me

7 – THE DEFAINTS – Hollywood in headlights

8 – MIKE DELA BELA PROYECT – Until better day

9 – TONY MILLS – Running guns

10 – SOTO – Hipermania

11 – ROULETTE – Keep on dreaming

12 – D-A-D – Burning star

13 – ECLIPSE – Mary Leigh

14 – A NEW REVENGE – Here to us

Estos son los discos seleccionados bajo criterio personal de Javi AOR, y Raúl, para el Micro Ondas, sin duda hay muchísimos más que no han entrado en programación por falta de tiempo, disfruta de la escucha y si te gusta dale like y comparte, saludos de los dos…

