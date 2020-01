El Micro Ondas Road Songs Part III Edition 1047

En esta edición 1047 de el Micro Ondas realizamos una tercera parte del mini ciclo dedicado a las canciones de carretera, con algunos de los sonidos más representativos de la “American Music” escuchamos a:

1 – Harmonica Slim – Highway 49

2 – Jhonny Winter – Highway 61

3 – Molly Hatchet – Crossroads

4 – Blackfoot – Road Fever

5 – Marshal Tucker Band – Take the highway

6 – Albert King – Roadhouse blues

7 – Ronnie Milsap – Prisioner of the highway

8 – Gary Allan – Highway junkie

9- Bill Monroe – Rock Road Blues

10 – The Bosshoss – Star of the roadcrew

11 – ” ” – Road Fever

12 – The Highwaymen – On the road again

13 – Top Petty – Kings Highway

14 – Dream Theater – Highway star

15 – Fortune Freedom Road

Disfruta de las grandes canciones de la” American Music” y si te gusta dale “Like” y comparte, Rock On!

