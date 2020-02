En esta edición 1049 de el Micro Ondas tenemos un programa especial dedicado a 4 de las bandas que tomaron el nombre de su ciudad y también del estado que las vio nacer en EE.UU. escuchamos a:

1 – KANSAS – Can I tell you.

2 – KANSAS – Lonely Street.

3 – KANSAS – Portrait ( He Knew)

4 – KANSAS – Carry on wayward son.

5 – KANSAS- Dust in the wind.

6 – ALASKA – Don´t stay it´s over-

7 – ALASKA – Susie blue.

8 – ALASKA – Run with the pack.

9 -ALASKA – Woman like you-

10 – CHICAGO -If you leave me now.

11 – CHICAGO – Look away.

12 – BOSTON – More than a feeling.

13 – BOSTON- Don´t look back

14 -BOSTON -Amanda-

Disfruta de los grandes temas de estas 4 míticas bandas , y Si te gusta dejanos un “Like” y comparte

