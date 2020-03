Radioflautas 336: confinados con Psicologos sin Fronteras, Cies No, Cuidem Benimaclet y Iñigo Vitoria-Gasteiz

Programa desde el confinamiento y la emergencia sanitaria.

Tras el tema músical de inicio escucharemos el poema And Still I Rise “A pesar de todo me levanto” de Maya Angelou en la voz de Vivian con motivo del dia internacional contra el racismo que fue el pasado dia 21.

Seguiremos con un par de noticias que nos trae Silvia y luego con las entrevistas a :

Txema Psicologos sin fronteras

Iñigo del grupo de apoyo de Vitoria-Gasteiz

Pablo Cuidem Benimaclet

Adrian Campaña Cies No

Música:

– GOTTA BE PATIENT Confination Songs VI de STAY HOMAS, Judit Neddermann

– Rozalen – Girasoles

– Zaindu maite duzun hori (Ruper Ordorika)

– Cuarentena – Carlos Puebla