Descripción de El Micro Ondas Holidays Songs 106

En esta edición 1061 de el Micro Ondas, le hacemos un guiño a las canciones que nos hablan del periodo vacacional que estamos a punto de estrenar, con una gran variedad de sonidos y escuchamos a:

1 – Nazareth – Holiday

2 – scorpions holiday

3 – The Kinks – Holiday in Waikiki

4 – The Who Tommy’s Holiday Camp

5 – Skid Row – Holiday In The Sun

6 – Sex Pistols – Holiday In The Sun

7 – The Dead Kennedys – Holiday in Cambodia

8 – John Phillips – Revolution On Vacation

9 – Elaine Suchow – Holiday Rose

10 -Lindsey Buckingham – Holiday Road

11 – Madonna – Holiday

12 – Marillion – Holidays in Eden

13 – UB 40 – Holiday

12 – Ella Fitzgerald – Holiday in Harlem

Disfruta de algunas de las más refrescantes melodías del verano y las vacaciones, si lo deseas déjanos tú comentario, gracias por la escucha.

