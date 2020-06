El Micro Ondas Thank You Essential Staff 1062

En esta edición 1062 de el Micro Ondas, agradecemos a todo el personal esencial, los servicios prestados durante el estado de alarma motivado por la pandemia, homenajeamos al personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, personal de correos, colectivo de la alimentación, correos, transportistas, personal de limpieza y mantenimiento, y resto de servicios esenciales… escuchamos a:

1 – UFO – Doctor Doctor

2 – Dr. Feelgood – Down at the doctor

3 – The Who – Dr. Jimmy

4 – Thin Lizzy – Call the Police

5 – The Rides – Mr. Policeman

6 – The Marvelettes – Please Mr. Postman

7 – Doobie Brothers – Rockin’ Down the Highway

8 – Blackfoot – Road Fever

9 – Alan Jackson & Zac Brown – Dixie Highway

10 – Etta James – Market Place

11 – John Lennon – Working Class Hero

12 – David Bowie – Heroes

13 – Thin Lizzy Dedication

Queremos dedicar esta edición especial a todas las victimas de la pandemia, con particular dedicatoria a los que perdieron su vida como consecuencia de sus servicios, GRACIAS!! si te gusta comparte, y déjanos tú comentario.