EL Micro Ondas A,B,C, In Rock Part II 1066

En esta edición del Micro Ondas 1066, realizamos una segunda parte de A,B,C, In Rock, completando de este modo el alfabeto, comenzamos en con la letra O y llegamos hasta la Z, y escuchamos a:

1 – Ozzy Osbourne – It’s A Raid ft. Post Malone

2 – Pretty Maids “Face The World

3 – Queenryche – Man The Machine (Lyric Video)

4 – Rammstein- [Mein Land]

5 – Supertramp – . It’s A Long Road

6 – Thin Lizzy – King’s Vengeance

7 – Thin Lizzy – Spirit slip away

8 – Vinnie Moore – Losing Faith

9 – Vinnie Moore:-‘VinMan’s Brew’

9 – W. A. S. P. – Mean Man

10 – Xtasy – Eye of storm

11 – Y & T – Anytime at all

12 – ZZ Top It’s Only Love

13 – ZZ Top – I thank you

