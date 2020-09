El Micro Ondas Long Live Rock & Roll 1069

En esta edición ” Long Live Rock & Roll” de el Micro Ondas hacemos un repaso por algunas de las mejores bandas del Heavy – Rock, con catorce canciones que incluyen la palabra Rock en su título, si estas preparado pulsa el play y disfrutamos juntos de:

1 – Rainbow – Long live R&Roll

2 – Rory Gallagher – Cradle Rock

3 – The Rolling Stones – It’s Only Rock ‘n’ Roll (Live) –

4 – Foghat – Rock & Roll Outlaws

5 – Saxon – Rock City

6 – Motorhead – Rock It

7 . Bad Company – Rock & Roll Fantasy

8 – Dokken – Live to ROck

9 – Accept – Thats R&Roll

10 – Y & T – Rock & Roll gonna save the world

11 – Triumph – What another day of R & Roll

12 – Loverboy – Rock & Roll Revival

13 – Wasp – The Rock Roll on

14 Judas Priest – Rock Forever.

SI te gusta comparte y dale Like y déjanos tú comentario si lo deseas, gracias por estar ahí. Rock On!!

