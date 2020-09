El Micro Ondas Novedades Melodic Rock

En esta edición 1072 de el Micro Ondas esta dedicada a los sonidos de Soft Rock, A.O.R. y Melidic Rock, estrenamos lo nuevo de Creye, Steve Lukather, Steve Overland, o Rob Moratti entre otros, en el apartado de las versiones tenemos un tema de Survivor, no te lo pierdas dale al play y disfruta de la música de:

1 – Rob Moratti – I’m Falling

2 – F.M. -That girl

3 – Steve Overland – The trouble whit love

4 – Jeff Scott Soto – Lover’s blind

5 – Charlie Sexton – Don t look back

6 – Houston – Do you believe

7 – Burning Heart – Eshtadur

8 – Survivor – Burning Heart

9 – Pride of lions – Lions heart

10 – One Desire – Godsent Xtasy

11 – Work of Art – Misguided love

12 – Steve Lukater – Run to me

13 – Creye – Siberia

14 – Souvenir – Lovelines disfruta del mejor melodic Rock y si te gusta comparte.

https://www.ivoox.com/micro-ondas-melodic-rock-now-then_md_57136616_wp_1.mp3 Ir a descargar