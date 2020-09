RadioFlautas 355: Piqueteras, No Name Kitchen y Cies No

En el programa de hoy, escuchamos un reportaje de El Salto radio (durante la Caravana Obrim Fronteres 2020) sobre No Name Kitchen y los migrantes en la ruta de los Balcanes.

Luego pusimos “Jo també vaig ser piquetera, docu sobre las huelgas feministas de los últimos años y sus protagonistas que se enfrentan en estos momentos a sanciones.

y acabamos con Adrián Vives portavoz de la campaña Cies No.

Música:

Ciudad jara – Las manos

Rayden – Haz de luz

El Diluví – tu i sols tu

Mercedes Sosa – Todo cambia

Zoo – Karrer de l’amargura