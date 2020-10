El Micro Ondas Magazine Rock 1074

En esta edición 1074 de el MIcro Ondas, tenemos una revista musical cargada de novedades y estrenos, cumpleaños, el apartado de versiones, y también homenajeamos al recientemente desaparecido Eddie Van Halen, entre otras cosas, escuchamos a:

1 – Van Halen-The Seventh Seal

2 – Journey – Any Way You Want It

3 – Gregg Rolie – What About Love

4 – Motohead – Too Late Too Late

5 – Bob Geldof – Looking After Number One

6 – Eddie Van Halen – Eruption

7 – Van Halen – Where Have All The Good Times Gone

8 – The Kinks – Where Have All The Good Times Gone

9 – Unruly Child – “Poison Ivy”

10 – Perfect Plan – “Better Walk Alone

11 – AC/DC – Shoot To Thrill

12 – Trust – Ride On

13 – AC/DC – Shot In The Dark

14 – Van Halen – Dreams

