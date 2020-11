El Micro Ondas Touring Cities 1076

En esta edición 1076 de el Micro Ondas tenemos una jornada muy viajera, debido a la restricción de la movilidad motivada por el Covid, hoy vamos a viajar sin movernos del sofá a través de la música de las bandas, y artistas que nos acompañan recorremos numerosas ciudades…

1 – Jethro Tull – Budapest

2 – Steve Walsh duet with Steve Overland – Warsaw

3 – Thin Lizzy – Hollywood

4 – Van Halen – Amsterdam

5 – The Night Flight Orchestra – Barcelona

6 – Rory Gallagher – Tucson

7 – Little Richard – Kansas City

8 – Ian Gillan – New Orleans

9 – Scott McKenzie – San Francisco

10 – The Smiths – London

11 – Johnny Winter – New York

12 – La Fuga – Madrid

13 – Medina Azahara – Cordoba

