Descripción de El Micro Ondas Songs With History 1077

En esta edición 1077 del Micro Ondas, repasamos algunas de las anécdotas, curiosidades e inspiraciones que fueron el germen de grandes clásicos de la historia del Rock como:

1 – Lynyrd Skynyrd – Woman of mine.

2 – Dale Hawkins – Susie Q.

3 – Clarence Frogman Henry – Ain’t Got No Home

4 – The Charlie Daniels Band – The Devil Went Down to Georgia.

5 – The Rolling Stones – Ruby Tuesday.

6 – Eric Clapton – Circus Left Town.

7 – Janis Joplin Mecedes Benz.

8 – Led Zeppelin – Kashmir.

9 – Deep Puple – Smoke on the water.

10 – Joy DIvision – Love will tears us apart.

11 – Blondie – One way or another.

12 – Wight is WIGHT.- ( Isla De Wight )

13 – Coz -Imaginate.

14 – Yes – Roundabout.

Disfruta de los grandes clásicos y las historias que hay detrás de estas grandes composiciones, déjanos tú comentario y si te gusta comparte, gracias por estar ahí.

https://www.ivoox.com/micro-ondas-songs-whit-history-1077_md_60464612_wp_1.mp3 Ir a descargar