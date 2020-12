El Micro Ondas The Best Albums of 2020.

Con la edición 1080 del Micro Ondas , estamos terminando el año y hacemos un repaso por los mejores álbumes de Hard & Melodic Rock de 2020, con una selección musical a medias entre Javi del Ojo del TIgre y Raúl, esperamos que os guste, saludos de los dos y Feliz Navidad.

1 – One Desire – Battlefield of love

2 – Harem Scarem – Aftershock

3 – Brother FIretribe – Night drive

4 – Sturdust – Bullet To My Heart

5 – The Night Flight Orchestra

6 – Pride of Lions – We play for free

7 – Tony Mitchell – Never Wanted Love

8 – Gathering of Kings – Lorelei

9 – Robert Hat – Making Magic

10 – David Recce – Metal Voice

11 – East Temple Avenue – Don’t Make Believe

12 – XTASY – Eye of storm

13 – La Fase – Fuego en tú mirar

14 – Agresiva – Los olvidados

Feliz Navidad y gracias por estar ahí.

