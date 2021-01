Descripción de El Micro Ondas Christmas Songs 1081

En esta última edición del año en el Micro Ondas Radio Show, tenemos un menú musical muy navideño, con canciones repletas de buenos deseos para el año que estrenamos como

1- Jethro Tull – Birthday Card At Christmas.

2 – AC/DC – Jingle hell bell.

3 – Billy Idol – Christmas Love

4 – U 2 New Year’s Day

5 – Bon Jovi – New Year’s Day

6 – Eric Clapton – White Christmas

7 – Albert King – Santa Claus Wants Some Lovin

8 – John Lee Hooker – Blues for Christmas

9 – Lynyrd Skynyrd – Christmas time and again

10 – Bob Dylan – Must be Santa

11 – Queen – Thank God It’s Christmas

12 – Halford – We Three Kings

13 – Ramones – Merry Christmas (I Don’t Wanna Fight Tonight)

14 – Jeff Scott Soto – We Wish You A Merry

Disfruta de los mejores sonidos navideños y si te gusta no seas egoísta y comparte, feliz año nuevo.

https://www.ivoox.com/micro-ondas-christmas-songs-1081_md_63317221_wp_1.mp3 Ir a descargar