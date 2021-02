RadioFlautas 369: confinados con Pablo Hasel, Tratado prohibición de armas nucleares, BDS PV, y Mabel Lozano

En este RadioFlautas no podemos obviar la inminente entrada en prisión del rapero Pablo Hasel, condenado por sus letras y sus twitts, así que escuchamos un audio suyo, le ponemos voz a una carta que le dedica Alfón (antifascista preso por un supuesto montaje policial).

También escucharemos un audio de Mabel Lozano, directora nominada a los Goya por ‘Biografía del cadáver de una mujer’, que nos habla de la trata y del asesinato de Yamilet Giraldo.

Ademas escuchamos la entrevista a carlos de BDS en el programa en Construcció 422 (que tomamos prestada) por el archivo de la causa contra ocho activistas acusados por el boicot a Matisyahu en el Rototom.

Y damos voz a la campaña para que España firme y ratifique el acuerdo de prohibición de armas nucleares recientemente aprobado, y lo hacemos a traves de diferentes voces ( Carmen Malo, Carlos Umaña, Marian Cao, Lucía Bartolomé, Ana Barrero, Carmen Sacristán, etc…) que se manifiestan a tal fin.

Música:

kansas – dust in the wind

Pablo Hasél – Juan Carlos el Bobón

renee goust – querida muerte (no nos maten)

gil scott heron – work for peace

Lluis Llach – Palestina