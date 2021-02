SUD: el nou magazín matinal diari de Ràdio Malva

Enguany la primavera arriba abans a Ràdio Malva 104.9FM que al corteinglés amb TRES nous programes TRES que floreixen a la nostra programació des d’aquesta primera setmana de març i començaran a pol·linitzar les vostres orelles: des de dilluns 1 de març, SUD, el magazín matinal de Ràdio Malva, de dilluns a divendres en directe de 9-12h, CHAI CON LECHE converses intergeneracionals pare-filla sobre tot tipus de temes, els dimecres a les 20:30-21:30h, i EL HORNO, amb molta bona música rock, els divendres de 22-23h. Atenció a la nostra nova graella de març!

SUD, més enllà de la designació geogràfica totes tenim ànima d’aquest Sud que també existeix, d’aquestes veus que no acostumen a tindre espai a d’altres mitjans, Sud per un lloc d’unió, de trobada, que és possible més enllà de les diferències, que també ens enriqueixen, hi ha aquest Sud, aquesta Ítaca a la que cada qual al nostre ritme anem anant al mateix temps que caminem de la mà per un món on totes tenim el nostre lloc, des del respecte i la tendresa… Por tot això: Sud.

CHAI CON LECHE parlarà de la bretxa generacional, contada a través de la conversa i la música. El programa serà temàtic i cada setmana elegirem un tema entre un espectre tan variat com ara els Estats Units, els youtubers i el coneixement, realitat i performance, review de gèneres musicals i altres objectes culturals, etc.. El programa tractarà aquests temes i els seus conductors dialogaran obertament des dels seus rols de pare i filla a través de les seues postures personals sobre la vida i la música que recorren les generacions X, Y, Z. Aquest diàleg també serà un diàleg musical entre el que els separa y el que els uneix.