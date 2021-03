El Micro Ondas Big Live

En esta edición 1087 de eL Micro Ondas recordamos algunos de los mejores directos de la historia del Rock.

1 – THIN LIZZY – Rokers

2- MSG – Rock will never die

3 – KANSAS – Lonely wind

4 – DIRE STRAITS – Expreso love

5 – RAINBOW – Kill the king

6 – DIO – King of Rock and roll

7 – ALLMAN BROTHERS BAND – Statesboro blues

8 – KINKS – Lola

9 – BAD COMPANY – R N R Fantasy

10 – JOHNNY WINTER – Jumpin’ Jack Flash

11 -THE ROLLING STONES – Under My Thumb

12 – DEEP PURPLE – Mistreated

13 – TOTO – Girl Goodby

Esperamos volver a disfrutar de la música en directo más pronto que tarde, si te gusta pulsa like y comparte, gracias por estar ahí, bye

https://www.ivoox.com/micro-ondas-big-live-1087_md_67011918_wp_1.mp3 Ir a descargar