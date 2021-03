En este nuevo RadioFlautas confinados entrevistamos a Asún y Borja de Monteolivet Veïnal, un nuevo sindicato de barrio en Monteolivete.

También entrevistamos a Mª José Alemany de DMD, Dret a Morir Dignament de la nueva ley de eutanasia.

Música:

Aurora – The seed

Los chikos del maiz – Barrionalistas

Antony and the johnsons – hope theres someone

https://www.ivoox.com/radioflautas-375-monteolivet-veinal-dmd-dret_md_67186197_wp_1.mp3 Ir a descargar