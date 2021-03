187º Panorama Cultureta, Aral DSV, El sonido de la cigarra

Descargar MP3

Com estem família?

Hui ens ha visitat Cristian, àlies Aral DSV, amb el seu rap, la seua energia i la seua força. Hem estat parlant amb ell i ens ha cantat uns nous temes que si no els has escoltat, estàs tardant!

I just després ha vingut El sonido de la cigarra, ens ha fet vibrar amb l’ímpetu del seu flamenc i el seu art.

La veritat que se’ns ha fet molt curt amb ambdós, quan disfrutes i ho passes bé, el temps vola.

Ací vos deixem la nostra aportació de la setmana, esperem que ho disfruteu.💚

Ah!! i teniu totes les novetats culturals del cap de setmana:

www.panoramacultureta.com