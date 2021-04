189º Panorama Cultureta, Cova’L’Sound, Oscar Ettedgui

https://www.ivoox.com/189-panorama-cultureta-cova-l-sound-oscar-ettedgui_md_68657094_wp_1.mp3 Descarregar ara

Hola família!!

Hui hem portat a dos convidats que ens han fet passar una vesprada molt divertida.

Els primers, Cova’L’Sound, grup compost per Enric i César i el seu ukelele, que canten improvisant (encara que també tenen els seus temes) i els ix tan natural! Si encara no els has vistos, passa’t per TWITCH per a veure la sorpresa que portaven. (hi ha alguna cosa que els caracteritza i molt i si no ho saps, descobreix-ho!)



Ens han comptat una mica sobre el seu projecte i ens han dit que pròximament tocaran en una cova, així que segueix-los i no te’l perdes!



El segon convidat ha sigut Oscar Ettedgui que ens ha deixat atònits amb la potència de la seua veu. Té una veuassa, ens ha explicat una mica com ha aconseguit entrenar-la i ens ha interpretat alguns grans èxits que ens han deixat amb la pell de gallina.



A més hem comentat l’agenda cultureta d’aquesta setmana, la pots repassar en panoramacultureta.com i la tens açí baix!



Gràcies i a continuar divulgant cultura!