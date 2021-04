Descripción de El Micro Ondas Music Film 1092

En la edición 1092 del Micro Ondas Radio Show, tenemos una selección musical de cine, con grandes temas del Hard Rock que que forman parte de la banda sonora original de pelis como Los Goonies, Karate Kid, The Boat than Rocked, 24 Hours party people, Heavy Metal y muchas más…

1 . Journey- Ask the Lonely

2 . Huey Lewis & The News – The Power Of Love

3 . Survivor – The Moment Of Truth

4 . The Kinks – Sunny Afternoon

5 . The Turtles – Elenore

6 . Stealers Wheel ~ Stuck In The Middle With You

7 . Phil Bailey, Richard Marx . Love is alive

8 . Stan Bush . The Touch.

9 . King Kobra . Never say die

10 . Nazareth . Crazy

11. Def Leppard . Rock Rock till you drop

12 . Bon Fire . Sword and stone

13 . Happy Mondays . 24 Hour party people

14 . Joy Division . Love will tell us apart.

Disfruta de estos grandes temas incluidos en míticas pelis, y si te gusta dale like y comparte, gracias por estar ahí.

https://www.ivoox.com/micro-ondas-music-film-1092_md_69090835_wp_1.mp3 Ir a descargar