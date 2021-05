El Micro Ondas Pioneros del Heavy Metal 1094

En esta edición 1094 del Micro Ondas Radio Show hacemos un recorrido por los orígenes del Heavy Metal a través de las bandas pioneras del género.

1 . Judas Priest . Painkiller

2 . The Kinks – You Really Got Me.

3 . Blue Cheer – Summertime Blues.

4 . Sir Lord Baltimore – Hard Rain Fallin’

5 . Sir Lord Baltimore . Pumped up.

6 . Steppenwolf – Born To Be Wild

7 . Deep Purple . Bloodsucker

8 . Deep Purple . Speed King.

9 . Black Sabbath . N.I.B.

10 . Black Sabbath . War pig

11 . Budgie – Nude Disintegrating Parachutist Woman.

12 . Wisbone Ash . Doctor.

13 . Blue oyster cult . The red and the black

14 . Judas Priest . Rocka Rolla

Disfruta de la música de estas bandas pioneras del Heavy Metal y si te gusta te puedes suscribir al canal y n seas egoísta y comparte, gracias por estar ahí.

https://www.ivoox.com/micro-ondas-heavy-metal-history-1094_md_70073702_wp_1.mp3 Ir a descargar