SUD #67: Carlos Bachiller, Berlin Series, Mila Martínez i Raquel Vanyó

#Sud, el matinal de Ràdio Malva compta divendres 4 de juny amb Carlos Bachiller que, amb motiu de la marxa organitzada el pròxim 5 de juny contra la llei mordassa, a alguns dels perquès de la persistència dels ideals feixistes i franquistes en la societat actual, ens acosta als simbolos que en nombrosos llocs de tot l’estat espanyol encara es poden veure d’aquesta època de dictadura i barbàrie.

Les Berlin Sèries tornen de nou a la Mutant amb “tmrw” un segell que porta al segle XXI els cassettes i els floppy disk, us sona?

Des de bibliocafe.es, José Luis conversa amb l’escriptora “insurrecta” Mila Martínez amb la qual coneixerem com la solidaritat crea vincles capaços de canviar la Història.

A més Raquel Vanyó, membre de l’Institut de Drets Humans de la Universitat de València, dona llum sobre la “llei de nadons robats” i com és la situació que viu Espanya respecte a la necessitat de veritat, justícia i reparació. Memòria necessària per a no tornar a èpoques on es trepitjaven els drets humans d’una part del poble, igual que hui veiem en altres llocs als quals volem manifestar tot el nostre suport.

#SUD. Escolta’ns de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al 104.9FM, a radiomalva.org o al nostre podcast a https://archive.org/details/@sud_en_radio_malva