SUD #73: Coordinadora de residències, Susana Gisbert, Amelia Tiganus i El Avispero

ReCoVa Susana Gisbert Caratrista Amelia Tiganus Amelia: historia de una lucha El Avispero Sud, matinal de Ràdio Malva

#Sud, el matinal de Ràdio Malva, vol mostrar dilluns 14 de juny com les persones majors han vist que la situació de precarietat i abandó que viuen moltes d’elles s’ha agreujat amb la pandèmia. Si ens centrem en les que “viuen” en les residències veiem han patit, en molts casos, tancaments, no tindre contacte amb els seus sers estimats, violació dels seus drets fonamentals i morts en un total desemparament. Tants els residents com els seus familiars volen que això canvie i puguen viure amb dignitat, en plenitud i felices aquesta etapa de la seua vida. De tot això, i de la plataforma que es va crear fa unes setmanes en tot l’estat espanyol, parlem amb Paco Múñoz, resident en Altabix d’Elx, i amb Manuel García i José Luis Garcia, que tenen familiars en Domusvi de Villareal i Alcoi.

Amb Susana Gisbert volem conéixer com abordar, des de la seua experiència de fiscal especialitzada en violència masclista, la situació d’aquesta xacra per la qual són assassinades milers de dones a Espanya. És necessari treballar des de l’educació i la sensibilització perquè des de la infància ja es comencen a canviar rols i actituds que denigren i maltracten les dones. En aquest sentit, des de la seua part d’escriptora, ens presenta la història de Lucia protagonista de la seua obra Caratrista.

Amb l’activista i feminista Amelia Tiganus coneixem el seu treball per aconseguir una societat lliure d’explotació sexual de dones i xiquetes. Dins d’aquest objectiu és clau el donar a conéixer el que viuen milions de dones obligades a prostituir-se. Per a això fa unes setmanes presentava el còmic “Amelia. Historia de una lucha”, on conta com durant més de cinc anys va ser tancada i obligada a prostituir-se. Amelia, al costat d’Alicia Palmer i Roberto García, ens presenta aquest treball que llança un clar missatge: cal acabar amb aquesta “permesa” esclavitud sexual perquè #lasmujeresnoestamosenventa

A més coneixerem el que és l’experimentació animal, una de les formes més estesa de maltractament. Les nostres companyes de l’Asamblea Antiespecista de Madrid ens ho expliquen en un nou episodi de El Avispero.

Amb el cor amb tots aquells pobles i éssers que són perseguits i atacades per voler que es respecten els seus drets d’una vida plena, digna i en pau, gràcies per l’escolta.

