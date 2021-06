SUD #78: Pequeño Sáhara, La pell en la terra, Mariola y su mundo, Salvem la Torre del Pirata i El Avispero

Sud, matinal de Ràdio Malva

#Sud, el matinal de Ràdio Malva, té ànima pària i es refugia dilluns 21 de juny en l’art com a teràpia per a descobrir un Pequeño Sáhara gràcies a Emilio Martí, que amb les seues creacions dóna llum a tantes històries moltes vegades silenciades.

Com un projecte pot relacionar la defensa per l’horta, Guatemala i dir no a l’ampliació del port de València? Guillem Porcar ens ho explica amb “La pell en la terra”.

Viatjant amb la seua màquina del temps arriben Mapi Romero, Eva M. Sánchez i Aida Ibáñez Picó per a descobrir-nos “Mariola y su mundo”.

Mentre que des de Godella, Jesús Pancorbo, ens revela tota la vida que s’amaga en el bosc de la muntanyeta, un paratge que està en perill i en la seua defensa treballen des de l’associació Salvem La Torre del Pirata.

En la nostra cita amb El Avispero continuem apostant per una vida respectuosa amb tots els animals.

Donant la benvinguda a les nostres compas zapatistes per a aconseguir juntes un món on càpien molts mons.