SUD #85: Jordi Colonques i Llibre de Morts, Carlos Bachiller i Albacete, Laura Peris Bolta i Olympe de Gouges, Carme Cardona, Manuel Gerena, i Javier Lacomba

Llibre de morts (Jordi Colonques) Carlos Bachiller y Albacete Laura Peris Bolta sobre Olympe de Gouges Carme Cardona Bartual Manuel Gerena Javier Lacomba Sud, matinal de Ràdio Malva

#Sud, el matinal de Ràdio Malva, ofereix dimecres 30 de juny un curs amb dos mestres avantatjats de com convertir-se en un assassí en sèrie. Començarem amb Jordi Colonques, un biòleg apassionat de l’art que ens porta el seu últim treball, “Llibre de morts”, on aprendrem sobre tanatopràxia, ciències forenses i crims gentifricats.

T’apassione o no la novel·la negra, el que sì volem és aconseguir que pugues gaudir de llocs que no per ser pròxims, deixen d’amagar moltes meravelles, racons, cultures i diversitat d’històries que ens conviden a conéixer-les. Carlos Bachiller, manxec per amor, fa un recorregut diferent per la nostra veïna Albacete.

Amb la investigadora Laura Peris Bolta ens acostem a la figura d’Olympe de Gouges, considerada per molts la primera feminista occidental que des de l’escriptura i l’activisme va defensar una societat on les dones no foren silenciades i es condemnarà el racisme. Els seus “perillosos” ideals li van costar la vida.

Alba, una xiqueta de 7 anys que portava una vida normal a Bétera es troba, sense saber-ne el motiu, “tancada” a la Casa Invisible. Una història on quasi ningú és qui sembla, un camí de descobriments i trobades, éssers fantàstics i molt més que ens ofereix Carme Cardona Bartual en el seu últim treball. Un relat de literatura fantàstica amb el qual la jove escriptora deixa pate

nt perquè va camí de convertir-se en un referent d’aquest genere en valencià.

Mantindre’s fidel als seus principis, anar sempre amb la veritat per davant i no voler ser un “cantaor d’ajuntament” li ha tancat moltes portes a Manuel Gerena, qui encara i així té un lloc entre els grans del cante. El creador del flamenc protesta posa la música i la poesia, posa el cor per a explicar-nos “Sobre el amor i el desencanto”. Gran, mestre.

Quins llibres lligen els “serial killers? Responen El Adversario i Javier Lacomba a ritme de la terrible música dels vidres trencats.

Totes juntes construint un món on càpien molts mons.

#SUD. Escolta’ns de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al 104.9FM, a radiomalva.org o al nostre podcast a https://archive.org/details/@sud_en_radio_malva