El Micro Ondas Radio Show Hard Rock Melódico 1102

En la edición 1102 del Micro Ondas Radio Show tenemos como protagonista el Hard Rock más melódico, combinando la música del pasado con la del presente, con melodías altamente adictivas como…

1 . Tom Burr Feat. Jason Vanek . Soul in a rose .

2 . E 19 , She’s Letting Go (2014)

3 . Push U.K. Miracle of love.

4 . David A Saylor ~ Kiss Of Judas (2013)

5 . Journey . Edge of the blade. 1983

6 . James Christian – Heaven is a Place in Hell 2018.

7 . The Defiants – Runaway .

8 . Art of illusion – Rampant wildfire.

9 . No Love Lost – Heart Strings.

10 . Newman . Hurricane Sky. 2021

11 . The night flight orchestra. Change 2021

12. Work of Art – Be the Believer.

Disfruta de estas grandes piezas del Melodic Rock y si te gusta dejanos like y comparte, gracias por estar ahí, bye

