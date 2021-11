El Micro Ondas Radio Show 1106

En esta edición 1106 del Micro Ondas Radio Show tenemos un menú musical muy variado, combinando la música del presente con la del pasado…

1.- CHEZ KANE – Better Than Love.

2.- LEBROCK – Hollow

3.- WHITESNAKE – Good To See You.

4.- AOR GYPZ- Nuken Youth.

5.- STARDUST – Can’t Stop Lovin’ You.

6.- ROBIN RED – Don’t Leave Me

7.- VIXEN – Edge Of A Broken Heart.

8.- HOUSTON – Heart Of The Warrior.

9.- HEART – Barracuda.

10.- INGLORIUS . Barracuda

11.- METROPOLIS – Never Look Back.

12.- YNGWIE MALMSTEEN – Now Is The Time.

13.- 8084 – Hold On.

Dejanos tus comentarios o peticiones y no seas egoísta y comparte, gracias por estar ahí.

https://www.ivoox.com/micro-ondas-radio-show-1106_md_78224388_wp_1.mp3 Ir a descargar