RadioFlautas 401: Juan Cogollos (PAH La Safor) y Maria Escalona (Balloona Matata)

en este RadioFlautas tras la agenda semanal de Irene FM , entrevistamos a juan Cogollos de 75 años, activista de la PAH La safor para saber de su caso y como fue su juicio, Fue acusado de agresión a un policia en una actuación de la PAH.

Luego entrevistamos a Maria Escalona de Balloona Matata por la presentación del bus violeta para el sáhara

Música:

Rayden – El gobierno de las canciones feat. Ciudad Jara

Betto Snay – Cama de Cartón

Víctor Jara – Camilo Torres

Rigoberta Bandini – IN SPAIN WE CALL IT SOLEDAD

Rayden – Don Creíque

el Diluvi – I tu, sols tu

https://www.ivoox.com/radioflautas-401-juan-cogollos-pah-la-safor-y_md_79240016_wp_1.mp3 Ir a descargar