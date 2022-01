El Micro Ondas Radio Show Ronnie James Dio Tribute

En la edición 1109 del Micro Ondas Radio Show Homenajeamos Ronnie James Dio, uno de los cantantes icónicos del Metal, desde sus comienzos con ELF hasta su último proyecto Heaven and Hell.

1 . ELF . Hoochie Koochie Lady

2 . ELF . Annie New Orleans

3 . ELF . Black Swampy Water

4 . RAINBOW . Snake Charmer

5 . RAINBOW . Do You Close Your Eyes

6 . RAINBOW . The shed

7 . DIO . Dream on `cover¨

8 . BLACK SABBATH . Neon Knights

9 . BLACK SABBATH . Mob rules

10 . DIO . Stand Up And Shout

11 . DIO . Evil eye

12 . DIO . King or Rock and roll

13 . DIO . Night people

14 . DIO . Wild one

15 . HEAR N ‘ AID – We’re Stars

16 . HEAVEN AND HELL . Rock and roll Angel

17 . THIS IS YOUR LIFE, Catch the Rainbow (feat. Craig Goldy, Rudy Sarzo, Scott Warren, Simon Wright)

Nuestro pequeño gran homenaje al Elfo del metal, Dio una de las grandes voces del metal, si te gusta no seas egoista y comparte, gracias por estar ahí, Bye.

https://www.ivoox.com/micro-ondas-radio-show-ronnie-james-dio_md_80331562_wp_1.mp3 Ir a descargar