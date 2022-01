El Micro Ondas Radio Show The Best Albums of 2021 1010

En la edición 1010 del Micro Ondas Radio Show, entre Javi del Ojo del Tigre y un servidor hacemos nuestro particular Top15 de los mejores álbumes de pasado 2021, espero que lo disfrutes.

1.- AT 1980 – California Nights

2.- ARGI – Runaway Love.

3.- DRAMAH – Siete Vidas.

4.- ART OF ILLUSION – Run

5.- PETER H. NILSSON – Can’t Over You.

6.- CIRCUS OF ROCK – No Reason.

7.- OUT THIS WORLD – Twilight.

8.- W.E.T – Comin’ Home

9 .- CREYE – Carry On.

10.- VINCE DICOLA – Only Time Will Tell.

11.- CHEZ KANE – Die In The Name Of Love.

12.- ROBBIE LABLANC – Only Human

13.- SPEKTRA – Our Love.

14.- JEFF SCOTT SOTO – Livin’ The Life.

15.- NIGHT FLIGHT ORCHESTRA – Chardonnay Night.

Si te gustado no olvides compartir gracias por estar ahí.

https://www.ivoox.com/micro-ondas-radio-show-the-best-albums_md_81213556_wp_1.mp3 Ir a descargar