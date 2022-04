RadioFlautas 415: con Toni Martinez “Un poema Al día” y Ana Isabel “Caravana Racializada”

Hoy en RadioFlautas tras la agenda semanal de Irene FM , Hablamos con Toni martinez (periodista de medios como Público y La Marea) sobre su segúndo poemario recien editado, #UnPoemaAlDía.

Luego Llamamos a ana Isabel, activista independiente, sobre la caravana Racializada y Antiracista de ayuda humanitaria, con quienes estuvo en la frontera de Polinia sufriendo en propia carne el racismo y fascismo que se mueve en aquel lugar hacia las personas de color.

Música:

Las Amigas de Yoli – Cuenta Larga para el Cambio

OLI & LÍBRIDA – LAVA

Mundo Chillón – Capitalismo

XAVI SARRIÀ I EL COR DE LA FERA – Alliberar-nos

Residente – This is Not America

