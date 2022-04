HardCuore#287. Cómo no defender la filosofía

Con motivo de la deriva anti-filosófica de las distintas leyes educativas, los últimos años, los medios de comunicación y las redes sociales han estado monopolizadas por las voces que lamentan la desaparición de la filosofía en los planes educativos. Dicho discurso ha devenido en una serie de lugares comunes (huecos, previsibles y, lo que es peor, poco razonados) que repasamos en esta entrega del HC de RM con el objetivo que los autodenominados defensores de la filosofía revitalizen un discurso más que necesario como acompañante indispensable de la acción política.

ARTÍCULO DE PRENSA

Cómo no defender la filosofía: desmontando tópicos infértiles, de Myriam Rodríguez y Javier Correa. Diario Público, 18.11.2022

LISTA DE CANCIONES

Parc Des Buttes-Chaumont, por Simón Campusano | Brillo, 2019 (sintonía)

Presente, por Luis Medina | Presente contínuo, 2015

Nietzsche es mi fetiche, por Estrogenuinas | Sonido Chirll Out, 2017

No sé nada, por Rodrigo Leão (ft. Melingo) | O Aniversário, 2018

Merlí, por Miss Caffeina | Oh Long Johnson, 2019

Paciència, por Lenine | Na Pressåo, 1999

Pensar y pensar, por Las Áñez (ft. Edson Velandia) | Al aire, 2017

Por encima del bien y del mal, por Robe | Bienvenidos al temporal (directo), 2018

Los griegos, por Maronda | Insólito vergel, 2020

Anís del mono, por Mundo Chillón | ¡Qué bonito es ser un Loser!, 2014

Emmanuel Kant, I can’t Understand, por Papa Razzi | Somebody needed to make these Songs, 2014

Hermana duda, por Jorge Drexler | 12 segundos de oscuridad, 2006

Abolir el alma, por Rafael Berrio | Niño futuro, 2019

Train of Thought, por Kevin Johansen | Algo ritmos, 2019.

https://www.ivoox.com/hardcuore-287-como-no-defender-filosofia-audios-mp3_rf_85222409_1.html