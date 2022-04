Agustí Liñan: «Pel Debat Social volem trencar el silenci davant la política de la por i el control social en la gestió de la pandèmia»

En un nou capítol de les nostres converses crítiques sobre la gestió de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, parlem en aquesta ocasió amb l’Agustí Liñan, membre de la plataforma Pel Debat Social, sobre aquesta iniciativa d’àmbit català que vol trencar el silenci còmplice davant la política de la por i el control social que ha caracteritzat la resposta a la pandèmia. Segons les seues paraules:

«Fugim del discurs oficialista i tendenciós que instaura que només hi ha una veritat absoluta i imposa un sol camí per a donar resposta a aquesta sindèmia. Alhora, defugim la crítica banal de situar tots els qüestionaments d’aquesta crisi al costat de la ultradreta i el feixisme. Creiem fermament que és el propi debat, el conflicte i l’esperit crític el que ens enriqueix com a persones i col·lectius i, precisament, això és el que demanem. Acabar amb el silenci còmplice davant la política de la por i el control social».

https://peldebatsocial.wordpress.com

https://www.ivoox.com/agusti-linan-volem-trencar-silenci-davant-la_md_85642544_wp_1.mp3 Ir a descargar