RadioFlautas 417: con Bus violeta al Sahara y Rebelión Científica

Hoy en RadioFlautas tras la agenda semanal de Irene FM y el noticiario de ElSaltoRadio Hablamos con Emi Nacher sobre el viaje que han realizado al sahara, por desgracia no pudieron llevarse el bus violeta que quedo retenido al no llenarse el barco que lo debía llevar, nos cuenta también la dramatica situación con la que se enfrenta el pueblo Saharaui. Luego hablamos con Miguel Martínez profesor de Contabilidad de la UJI y miembro de Rebelión Científica , que nos habla de este movimiento que mediante sus informes y acciones alerta sobre el cambio climático y sus consecuencias y la necesidad de cambiar de rumbo urgentemente.

Música:

Jesus Christ Superstar – Superstar

PABLO UND DESTRUKTION – MEDALLA DE ORO

Reincidentes – ¡Sahara adelante!

Ariana Grande & Kid Cudi – Just Look Up

https://www.ivoox.com/_md_85879296_wp_1.mp3 Ir a descargar