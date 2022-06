RadioFlautas 423: con entrevistas Javier Moya (CEDSALA) y Miguel Angel (portavoz pacto histórico por Colombia en Paris)

Hoy en RadioFlautas tras la agenda semanal de Irene FM entrevistamos a Javier Moya de CEDSALA recien llegado de Colonbia donde estuvo con la misión de observación del proceso electoral de aquel pais.

Luego entrevistamos a Miguel Angel, activista de la comunicación y portavoz del “Pacto histórico por Colombia” en Paris, que nos habla de la situación en Colombia y la importancia de estas elecciones para dar un giro a la izquierda.

Música:

Residente – This is Not America

SOCIOLOGÍA ANIMAL – Presentación CONTRAPODER Vol. 1

Reincidentes – Yo te nombro

Marta Gomez – Para la guerra Nada

https://www.ivoox.com/_md_88093907_wp_1.mp3 Ir a descargar