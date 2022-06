La Kafeta de Radio Malva #015. Fira Alternativa 2022

Sábado, 11 de junio de 2022. 19-21 h.

El programa que te abre las puertas de la radio. Debate, noticias, selecciones de emisiones anteriores, entrevistas, todo perfecto para hacer una amena tarde en compañía de las ondas radiales. Tres horas de radio en directo desde la Fira Alternativa de València en el cauce del río.

MINUTAJE

03:45’’. Alba, Andreu y Alex | Fira Alternativa 2022

31:55’’. Emili Olmo | poeta

47:38’’. Esther | Radio Malva

53:50’’. Luis | Radio Malva

1:03:15’’. Toni Silva | director del documental Radios Lliures

1:21:12’’. Dones i Prou | Radio Malva

1:25:45’’. Luis Suñer, el Porrio

1:38:40’’. Antonio Valera | (Re)cartografies

1:56:20’’. Lluís Pasqual | La Directa

2:07:10’’. Fátima y Xelo | Comité Antisida

2:13:30’’. Juan Ignacio Gomar | Radio Malva

2:25:00’’. Ken | librería United Minds

2:39:15’’. Carlos | Diario El Salto

CANCIONES

You are the only one, de Sedajazz Big Band | Muñequita linda, 2002 (sintonía)

El 600, de Barón Dandy y sus Rumberos | Barón Dandy y sus Rumberos, 2017

Trae tu cara y decórala bien, de Cuello | Trae tu cara, 2015

Lucky Man, de JPatterson | Folks & Fanfare, 2018

Fones, de Ataxia, 2021

Vagabond, de JPatterson | PROGRaDUB, 2014

De igual a igual, de León Gieco | Bandidos rurales, 2001

Resistiendo, de Teresa Parodi | Autobiografía, 2007

Rivers of Babylon, de The Melodians | The Harder They Come, 1972

The Abraham Lincoln Brigade, de John McCutcheon | Spain in my Heart, 2003

A message to you Rudy, de The Specials | The Specials, 1979.

