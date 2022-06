Hard Cuore el programa de Radio Malva, dedicado al mundo de la canción y a todo lo que la rodea. Cuenta con Luis Díscola en el apartado técnico y con Alfonso Moreira al micrófono.

Un festival de jazz al aire libre cerca de la playa. No es un deseo, es el Mar i Jazz, que celebró su cuarta edición entre el 10 y el 12 de junio en el Parque Dr. Lluch del Cabanyal Valenciano. En su vuelta tras la pandemia, el certamen duplicó el número de escenarios que pasaron a ser cuatro en esta edición.

A saber: Escenario Cabanyal, DJ, Cap de França y Jazztone Stage por los que pasaron más de una veintena de grupos en tres días consecutivos.

CANCIONES

You are the Only One por Sedajazz Big Band | Muñequita linda, 2002 (sintonía)

Agora o Jamais, por Thaïs Morell | Cancioneira, 2012A

ntidote por Chick Corea (ft. Rubén Blades) | Antidote, 2019

Tramp por Otis Redding & Carla Thomas | King & Queen, 1967

Olofane, por Phonograph | Simulacre (en directo), 2017

Ella no veía la tele, por R de Rumba & Porcel (ft. Kase.O) | Ella no veía la tele, 2020Agua, por Pi McCarthy | Agua, 2021

La sitiera, por Ariel Bringuez (ft. Borja Barrueta) | Nostalgia cubana, 2016

I Have Faith in You, de Sey Sisters | Let Freedom Ring, 2015

Lucky Man, por JPattersson | Folks & Fanfare, 2018

Odessa de bar, por Balkan Paradise Orchestra | K’taka, 2018

Fina estampa, por Glenda del E & Daniela Padrón | Ella, 2022

Nadie como tú, por R de Rumba + Porcel | Nadie como tú, 2022

Mediterráneo por Sedajazz Big Band | Muñequita linda, 2002.

HardCuore#296. Mar i Jazz 2022Ivoox: https://www.ivoox.com/hardcuore-296-mar-i-jazz-2022-audios-mp3_rf_88514509_1.html?

Spotify: https://open.spotify.com/episode/5UPhRy4uH2ECRYOfGzr1Dg?si=20d10035387c4f50