El Hard Cuore de Radio Malva 104.9FM alcanza su emisión #300. Desde abril de 2017 con más de 30.000 escuchas (una media de un centenar por programa). Lo celebramos el programa 300 con un monográfico dedicado al grupo chicano Los Lobos con la colaboración en directo de Lorenzo Donvito, Carolina Trujillo y Alex Ruiz #champanparatodos

CANCIONES

Love Special Delivery por Los Lobos | Native Son, 2021 (sintonía)

Kiko And The Lavender Moon, por Los Lobos | Kiko, 1992

Volver, volver, por Los Lobos | Just another Band from East LA, 1993

We’re gonna Rock, por Los Lobos | Live at the Metro, Cincinnati, 1984

Anselma, por Los Lobos | And A Time To Dance, 1983

Will the Wolf Survive?, por Los Lobos | Will the Wolf Survive?, 1984

La Bamba, por por Los Lobos | La Bamba (BSO), 1987

La pistola y el corazón, por Los Lobos | La pistola y el corazón, 1988

Canción del Mariachi, por Los Lobos (ft. Antonio Banderas) | Desperado (BSO), 1995

Angel Dance, por Los Lobos | The Neighborhood, 1990

Mas y Mas, por Los Lobos | Colossal Head, 1996.

https://www.ivoox.com/hardcuore-300-los-lobos-champanparatodos-audios-mp3_rf_90337348_1.html