El Micro Onda Radio Show Tribute to Newman 1119

Hola amigo@s la edición 1119 del Micro Ondas Radio Show está dedicada a Steve Newman y su proyecto más personal, un músico y compositor Británico que destaca por el buen gusto en las composiciones, acompáñanos a través de este emocionante recorrido por la discografía de uno de los mejores artistas del Hard and Melodic Rock!

1. NEWMAN . That kind of girld.

2. NEWMAN . One step closer.

3. NEWMAN . Every moment.

4. NEWMAN . Save me tonight.

5. NEWMAN . Heaven knows.

6. NEWMAN . Primitive soul.

7. NEWMAN. Stronger.

8. NEWMAN . She´s gone.

9. NEWMAN . Another bitch of a night.

10. NEWMAN . Scar of love.

11. NEWMAN . Feel her again.

12. NEWMAN. The elegant machine.

13. NEWMAN . Can´t stop loving you.

14. NEWMN . Life to remember.

15. NEWMAN . Ignition.

Este ha sido nuestro pequeno gran homenaje a Newman uno de mis músicos favoritos que llegan desde El Reino Unido, un artista de gran talento con un sonido muy especial marca de la casa, espero te haya gustado y si ha sido así comparte, nos encontramos si lo deseas muy pronto en otra edición del micro ondas Radio Show, gracias por estar ahí.

https://www.ivoox.com/micro-ondas-radio-show-rock-tribute-to_md_93924576_wp_1.mp3 Ir a descargar