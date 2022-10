La Gallina Ciega #006. Nada, de Carmen Laforet

La Gallina Ciega es el Club de lectura y programa de Radio Malva en colaboración con el bar librería La Batisfera. | Todos los meses dedicamos una hora a comentar nuestras lecturas favoritas. Salimos al aire los sábados de 17 a 18 h. en las ondas de Radio Malva 104.9FM. La Gallina Ciega es una reivindicación de la lectura a ciegas, aquella que no es objeto de la obligación ni de las influencias externas.

Nada es la novela con la que Carmen Laforet (1921-2004) ganó el Premio Nadal en 1944. Narra el año que pasa Andrea en Barcelona, en la casa de su abuela, con un ambiente sórdido, de tensión, poblado de seres heridos y violentos, y frente a eso, el mundo universitario, el descubrimiento de la libertad y la madurez. Una novela muy moderna y emocionante.

LIBROS

Nada de Carmen Laforet | Destino, 1943

A sangre fría, de Truman Capote #leyendoaciegas

La insomne felicidad. Antología poética, de Pier Paolo Pasolini | Galaxia Gutenberg, 2021

Canción para hombres grandes de Rafa Cervera #proximaslecturas

MÚSICA

Ether, de Outer Space | Chase Across Orion, 2016 #sintoniaAllen

Goodies, de Teddy Lasry and His Orchestra | Swing Nostalgia, 1992

Ravayah, de Amazonom | Invisible Cities, 2021

On the Sunny Side of the Street, de Dizzy Gillespie, 1995

AUDIOVISUALES

Carmen Laforet, la chica rara | Documental de Imprescindibles de RTVE, 2017Nada, de Carmen Laforet. | Un Libro una hora #35. Cadena SER, 7.1.2021.

https://www.ivoox.com/gallina-ciega-006-nada-carmen-laforet-audios-mp3_rf_93615648_1.html