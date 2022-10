RadioFlautas 432: Luana Alves, Mohamed Mboirick (Caravana a Bruselas) y Blanca Chancosa

Hoy en RadioFlautas escuchamos una entrevista a Luana Alves de “ElSaltoRadio” concejala anticapitalista en Sau Pablo. Luana Alves es psicóloga especializada en atención primaria y salud colectiva, es activista feminista del movimiento negro y del movimiento LGTBQ , Defiende la educación y la sanidad públicas, y cree en la educación popular y en el cuidado emancipador de la salud como herramientas para la transformación social.

Luego entrevistamos a Mohamed Mboirick de la Federación Unión Africana España, recién llegado de la Caravana a bruselas para denunciar y que no caiga en el olvido la Masacre de Melilla del pasado més de Junio.

Y acabamos con la entrevista a Blanca Chancosa dentro de la serie “constructoras de futuro” de Presseza, ella es una lideresa indígena ecuatoriana del pueblo Otavalo, de nacionalidad kichwa, que optó por dedicarse a organizar a su comunidad y a su país frente a la violencia del Estado y las grandes multinacionales.

Música:

SONS OF AGUIRRE & SCILA – A LOS HIJOS QUE NUNCA TENDREMOS

High Paw e Elephants Yard – Exame

Bob Marley – Get Up Stand Up

SONS OF AGUIRRE & SCILA – Cristales rotos

https://www.ivoox.com/_md_93283259_wp_1.mp3 Ir a descargar