Descripción de El Micro Ondas Radio Show Rock Great Albums Released in October 1120

En esta ocasión recordamos alguno de lo mejores discos de la historia del Heavy Rock lanzados durante el mes de octubre, y escuchamos a

1 . Robert Gordon – Someday Someway ‘ Homenaje

2 . AC-DC . Whole lotta Rosie.

3 . Thin Lizzy. Sungoes down.

4 . Thin Lizzy . Rocker. Life

5 . Rory Gallagher . Souped up ford.

6 . Jethro Tull . Skating away on thin ice of new day.

7 . Wishbone ash . Come from the rain.

8 . Y͟&͟T ͟ Sunthin 4 nothin

9. Deep Purple . Son of Alerik.

10 . MSG. The dog of war.

Estos son algunos de los grandes álbumes lanzados durante el mes de Octubre, discos emblemáticos de la historia del Heavy Rock.

