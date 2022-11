La Gallina Ciega #007. Canción para hombres grandes, de Rafa Cervera

La Gallina Ciega es el Club de lectura y programa de Radio Malva en colaboración con el bar librería La Batisfera. | Todos los meses dedicamos una hora a comentar nuestras lecturas favoritas. Salimos al aire los sábados de 17 a 18 h. en las ondas de Radio Malva 104.9FM. La Gallina Ciega es una reivindicación de la lectura a ciegas, aquella que no es objeto de la obligación ni de las influencias externas.

Canción para hombres grandes de Rafa Cervera (Jekyll & Jill, 2004) es un viaje lúcido y sin trampas al corazón de la masculinidad. Un libro indispensable para aprender a vivir mejor desde la libertad, la ternura y el respeto. Una hermosísima lección de vida.

Rafa Cervera (Valencia, 1963) es periodista, especialidad musical, aunque cada vez más transmutado en escritor de novelas. Canción para hombres grandes es la tercera –tras Lejos de todo (2017) y Porque ya no queda tiempo (2020)– en la que deja atrás los ecos de la memoria biográfica que resonaban en sus anteriores relatos para construir una ficción en la que ya no importa si hay o no algo de experiencia propia. Quizás porque, como dice en un momento del nuevo libro, “los recuerdos no son de fiar”.

LIBROS



Canción para hombres grandes de Rafa Cervera | Jekyll & Jill, 2004



Montevideo, de Enrique Vila-Matas. Seix Barral, 2022 #PESI



París-Austerlitz de Rafael Chirbes #LGTBI



La muerte en Venecia, de Thomas Mann #LGTBI



El azul es un color cálido, de Jujlie Maroh. Dibbuks, 2013 #LGTBI



Carol, de Patricia Highsmith. Anagrama, 1991 #LGTBI



El beso de la mujer araña, de Manuel Puig. Seix Barral, 1976 #LGTBI



Sudor, de Alberto Fuguet. Random House, 2016 #LGTBI



Mientras estamos muertos de José Ovejero. Páginas de Espuma #proximaslecturas

MÚSICA



Stayin’ Alive, de David Pastor | The Film Sessions, 2019

Canción para hombres grandes, de Single | Hola, 2020

Cuerpo y alma, de Nacho Casado | Amor, música y lágrimas, 2020

Alaskan nights, de Bill Elliot Swing Orchestra | Swing Forever, 1994

Vida y muerte, de Guillemka | Apagón analógico, 2009

https://www.ivoox.com/gallina-ciega-007-cancion-para-hombres-grandes-audios-mp3_rf_95596060_1.html