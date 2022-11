HardCuore#313. Me cago en Godard | Pedro Vallín

Hard Cuore el programa de Radio Malva, dedicado al mundo de la canción y a todo lo que la rodea. Cuenta con Luis Díscola en el apartado técnico y con Alfonso Moreira al micrófono. Se emite todos los martes de 7 a 8 de la tarde.

Con el libro Me cago en Godard, Pedro Vallínv ha querido firmar una defensa del goce en el cine, del humor y del pensamiento autónomo, es decir, su sentencia de muerte como crítico cultural de prestigio. Apagamos las luces, silenciamos nuestros teléfonos móviles, y prestamos atención a nuestro reproductor de audio… comienza la sesión

BIBLIOGRAFÍA

MÚSICA

La vita é bella, por Tugores | Morricone, Rota, Piovani, 2013 (sintonía)



Dwa Serduszka, por Joana Kulik & Marcin Masecji | Cold War (BSO), 2018



Jean-Luc, por Amics de les Arts | Bed & Breakfast, 2009



Odessa Medley, por Paul Cantelon | Todo está iluminado (BSO), 2005



Hello Stranger, por Barbara Lewis | Moonlight (BSO), 2016



Día 8 de abril, por Javier Limón | Oro (BSO), 2017



Je peux vivre sans toi, por Ludivine Sagnier | Les Bien-Aimés, 2011



Eternity and a Day: By the Sea, por Eleni Karaindrou | La eternidad y un día (BSO), 1998



Start Wearing Purple, por Gogol Bordello | Todo está iluminado (BSO), 2005



Summer, por Joe Hisaishi | El verano de Kikujiro (BSO), 1999



Aquellos ojos verdes, por Nat King Cole | In the Mood for Love (BSO), 2001



Yumeji’s Theme, por Shigeru Umebayashi | In the Mood for Love (BSO), 2001



Volver, por Elíades Ochoa & el Cuarteto Patria | Sublime ilusión, 1999

Le Clans des Siciliens, por Tugores | Morricone, Rota, Piovani, 2013.

https://www.ivoox.com/hardcuore-313-me-cago-godard-pedro-vallin-audios-mp3_rf_96686880_1.html